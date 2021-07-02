Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
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Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

F.Bahçe'de teknik direktörlüğe ikinci defa Vitor Pereira getirildi. Taraftarın merak ettiği Pereira 2015-16'daki dönemde ligin istatistik bakımından en iyi takımıydı ama şampiyonluk gelmeyince bileti kesildi. Pereira ile Kanarya ligin en az gol giyen takımı ve en fazla gol pozisyonuna giren takım olmuştu. Pereira, Porto'yu namağlup Portekiz şampiyonu yaptı, Çin ekibi Shanghai'ye tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşattı. 2011-12'den beri çalıştırdığı hiçbir takım ligi 3. sıranın altında bitirmedi.

Sarı-Lacivertliler'de ikinci Vitor Pereira dönemi. Fenerbahçe ile 2015-16'da birçok iyi istatistiğe imza atmasına rağmen ligi ikinci bitirmesiyle takımdan gönderilen Pereira, Ali Koç döneminde tekrar yuvaya döndü. Peki Vitor Pereira Fenerbahçe'de ve sonraki kariyerinde neler yaptı?

SHANGAHİ'YE İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞATTI

Kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.

Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

5 FARKLI LİG, 3 ŞAMPİYONLUK

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Ligi 2.sırada bitirmişti.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonunda Süper Lig'in en az gol yiyen (27), en fazla maçta kalesini gole kapatan (17), en fazla net gol pozisyonuna giren (104), en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) ve en az mağlubiyet alan (4) takımıydı.

5 PUANLA ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015-2016 sezonunda 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

EN ÇOK PUANI PEREİRA TOPLADI

Vitor Pereira, 34 maçlı son 5 sezonda Fenerbahçe'de en çok puan (74) toplayan teknik direktör oldu.

2015-16 34 maç 74 puan 2,18 ortalama (Vitor Pereira)

2016-17 34 maç 64 puan 1,88 ortalama

2017-18 34 maç 72 puan 2,12 ortalama (Aykut Kocaman)

2018-19 34 maç 46 puan 1,35 ortalama

2019-20 34 maç 53 puan 1,56 ortalama

2020-21 40 maç 82 puan 2,05 ortalama (Erol Bulut - Emre Belözoğlu)

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