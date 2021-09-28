Hırsızların hedefi olan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sosyal medyadan yardım istedi
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklediği şansı bir türlü alamayan ve Bursaspor'a kiralık gönderilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, hırsızlık mağduru oldu. Genç futbolcu sabah evinden çıkarken adeta dumura uğradı. Aracı çalınan İsmail, sosyal medyadan bir duyuru paylaştı, görenlerin iletişime geçmesini istedi.
Fenerbahçe'den sezon başında Bursaspor'a kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, birikimiyle aldığı arazi aracının çalınmasıyla yıkıldı. Genç futbolcu sosyal medyadan çağrıda bulundu.
"ARACIM ÇALINDI"
İsmail Yüksek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aracım sabah kapının önünden çalınmıştır. Görenlerin iletişime geçmesi rica olunur" notunu düştü.
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