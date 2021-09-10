Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine hayran kaldı! Artık sahada serbest
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Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine hayran kaldı! Artık sahada serbest

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeteneklerinden çok etkilendiği İrfan Can Kahveci'yi artık serbest oyuncu olarak oynatacak. İrfan Can, saha içinde özgür bırakılacak. Portekizli hocanın bizzat oyuncusuna, "Özel bir sol ayağın var. Kendini kısıtlama" dediği belirtildi.

Vitor Pereira, İrfan Can'ın saha içerisinde yeteneklerini gösterebilmesi, oyuna etki edebilmesi ve skoru değiştiren özelliğini ortaya koyabilmesi için özgürlük tanımak istiyor.

Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine hayran kaldı! Artık sahada serbest

Düzce'deki Topuk Yaylası Kampı'ndan bugüne kadar İrfan Can'ın önemli bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör, öğrencisiyle de zaman zaman görüşmeler yapıyor.

Milliyet'in haberine göre; Vitor Pereira, İrfan Can'ı izledikçe hayran kaldı. Portekizli hoca bizzat, "Özel bir sol ayağın var, kendini kısıtlama" dedi. Pereira, oyuncusunun iyileşmesine en çok sevinen isimlerden oldu.

İLK HAFTA ASİST

Ligin ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'e asist yapan İrfan Can, Helsinki maçında sakatlanmış ve geride kalan 3 maçı kaçırmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız futbolcu artık hazır hale geldi.

Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine hayran kaldı! Artık sahada serbest
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Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine hayran kaldı! Artık sahada serbest - Haberler Spor
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