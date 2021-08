Vitor Pereira, futbolcularını yere göğe sığdıramadı: Dünyanın en iyi oyuncuları bizimle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında oynanacak Helsinki karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Suni çimde oynamanın takımın oyununu etkilemeyeceğini belirten Portekizli teknik direktör, futbolcularından da övgüyle bahsetti. Pereira yaptığı açıklamada, "Şu an burada bizimle olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncularıdır" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar beğeniyle karşıladıkları bu sözü sosyal medya platformlarında paylaştı.

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında 1-0 mağlup ettiği Helsinki'yle karşılaşacak. Rakibini elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma öncesinde takımına olan inancını vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"BU MAÇI EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRİP GRUP AŞAMASINA KALMAK İSTİYORUZ"

"Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Yarın sahada hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk ya da yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen bu stat bizim için dünyanın en güzel stadı olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçirip grup aşamasına kalmak istiyoruz.

"AGRESİF VE KALİTELİ FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman ortaya koymak istediğimiz oyunu sergilemeye çalışacağız. Agresif ve kaliteli futbol oynamaya çalışacağız. Sonuna kadar savaşan takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız. Bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu, çalıştığı, elinden geleni yaptığı bir görüntü sergilemeye çalışacağız. Bu maçtan sonraki önümüzdeki ilk maçta. Olumsuz koşullardan bağımsız olarak bizim için önemli olan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız olacak.

"KİMİN OYNADIĞININ ÖNEMİ YOK"

Ben rakibin ne düşündüğünü kontrol edemem. Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol ederim. Onlar da sahaya çıktıklarında bu olumsuz her şeyi unutacaklar. Tek hedefimiz olan kazanmak için sahaya çıkacaklar. Şu an burada bizimle olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncularıdır. Çünkü şu an mevcut elimdeki oyuncular onlar. 20 dakika da, 15 dakika da, 60 dakika da olsa oynayanların hepsi aynı ruhu sergilemeye çalışacaklar. Sahada çok çalışıp, özveri gösterecekler. Son maçı analiz ettiğimizde de çalışan, savaşan, organize bir takım görüntüsü görmüştüm. Bunu göreceğiz yarın da... Farklı bir şey olmayacak. Kimin oynadığının önemi olmayacak."