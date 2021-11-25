Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu bozdu! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk; M. Camara, M'Vila, A. Camara; Masouras, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.

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