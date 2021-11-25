Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu bozdu! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Bu karşılaşmada Vitor Pereira, derbi kadrosunda değişikliğe giderken Osayi-Samuel ve Rossi'ye ilk 11'de şans verdi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.
FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Olympiakos: Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk; M. Camara, M'Vila, A. Camara; Masouras, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.
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