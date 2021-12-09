Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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