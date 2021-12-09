Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu

Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İki takımın da grupta iddiasının bulunmadığı maçta Vitor Pereira rotasyona giderek yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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