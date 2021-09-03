Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı
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Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı

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Sarı-Lacivertli takım sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla pazar günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Takıma daha erken katılan Rossi, arkadaşlarıyla tanışmıştı. Vitor Pereira, antrenmandan önce iki futbolcusu Meyer ve Berisha'yı takım arkadaşlarına tanıttı. Yeniler takımla çabuk kaynaştı, hemen antrenmana katıldı.

Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Pereira, antrenmandan önce iki oyuncuyu takım arkadaşlarına tanıttı. Meyer ve Berisha, takımla çabuk kaynaştı. Keyifli anlar yaşandı.

Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı

SAVUNMA VE HÜCUM ORGANİZASYONLARI

Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı

MESUT VE İRFAN CAN DÖNDÜ

Ticari ilişkiler için Katar'a giden Mesut Özil ve sakatlığını atlatan İrfan Can, takımla çalıştı. Novak, Pelkas ve Serdar Dursun yer almadı. Ağrı hisseden Sosa da tedbir amaçlı olarak dinlendirildi.

Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı
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Vitor Pereira'dan özel karşılama! Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı - Haberler Spor
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