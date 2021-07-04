Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adamı Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki karşıladı. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Pereira, "Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe birçok teknik adamla görüşme gerçekleştirdikten sonra Vitor Pereira'yla anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na indikten sonra sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, "Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.

"FANTASTİK BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR"

Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız"