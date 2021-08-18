Vitor Pereira'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçının kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Helsinki maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi, kadroya alınmayan futbolcular dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Burak Kapacak'ın yanı sıra Mbawana Samatta da kadroda yer almadı. Öte yandan Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği isimler Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'te kadroda olmayan diğer futbolcular.
Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yle karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. 11 oyununcu kadroda yer almazken takımın şu anda sağlıklı tek forveti konumunda bulunan Mbawana Samatta'nın da kadroda yer almaması dikkat çekti.
11 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNA GİREMEDİ
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.