Vitor Pereira tartışma konusu olan sözlerine açıklık getirdi: Dünyanın en iyi takımı değiliz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tartışma konusu olan, "Bu takımın Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünenler varsa onlara katılmıyorum" sözlerine açıklık getiren Portekizli hoca, "Hedefimiz bir sonraki aşamaya geçebilmek. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istedim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Royal Antwerp maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca ilk maçın basın toplantısında büyük tepki çeken, "Bu takımın Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünenler varsa onlara katılmıyorum" sözlerine de açıklık getirdi.
Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:
"Teknik direktör olmak istiyorsanız eleştirileceğinizi de bilirsiniz. Bir gün dünyanın en iyisisinizdir, diğer gün her şey tam tersine döner. Bunu kontrol edemeyiz. Bütün odağımız takımın seviyesini arttırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımımdaki futbolcularda gerçekten çok güçlü bir karakter var. Ben takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum ve benim işim de bu. Takımıma özgüven vermem gerekiyor. Daha önce gösterdiğimiz seviyeyi göstermemiz gerekiyor.
Frankfurt'taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, onların -2... Antwerp maçında atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol matematik değildir. Seviyemizi artırmamızın tek yolu, özgüvenimizi artırmak. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım. Bazen bir maçta alacağınız bir sonuç her şeyi çok fazla değiştirebilir. Tekrardan öz güven kazandırabilir ve sizi tekrardan iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Futbolda en ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz, bu yüzden dünya çapında bir spor.
Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir sonraki aşamaya geçebilmek. O cümlede belirtmek istediğim şey şu; biz dünyanın en iyi takımı değiliz ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istedim."