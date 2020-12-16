Vissel Kobe'nin İspanyol yıldızı Andres Iniesta, 4 ay forma giyemeyecek
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Vissel Kobe'nin İspanyol yıldızı Andres Iniesta, 4 ay forma giyemeyecek

16.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:57
Vissel Kobe'nin İspanyol yıldızı Andres Iniesta, 4 ay forma giyemeyecek

Futbol hayatına Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden İspanyol yıldız Andres Iniesta, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak. 36 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Suwon Bluewings maçında sakatlanmıştı.

Vissel Kobe Kulübü, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon Bluewings'i penaltılarla eledikleri mücadelede sakatlanan Andres Iniesta'nın sağ uyluk adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İspanya'nın Barcelona şehrinde başarılı bir operasyon geçiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Iniesta'nın sahalara dönüşünün 4 ay süreceği belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Iniesta, Barcelona'da 16 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, Barcelona'da 9 İspanya ligi, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise iki Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

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