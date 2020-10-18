Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir
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Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir

18.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:40

Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk'ın ameliyat olacağını duyurdu. Hollandalı stoper, 8 ay sahalardan uzak kalabilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

7-8 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi. İngiliz basını, Hollandalı oyuncunun 7-8 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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