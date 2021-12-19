Viranşehir'de masa tenisi turnuvası düzenlendi - Haberler
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Viranşehir'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Viranşehir'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Viranşehir Belediyesi tarafından gençlerin spora ilgisini artırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Masa Tenisi Halk turnuvası sona erdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Viranşehir Belediyesi tarafından gençlerin spora ilgisini artırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Masa Tenisi Halk turnuvası sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından spor kompleksinde düzenlenen turnuva küçük erkekler, küçük kızlar, yetişkin erkekler ve yetişkin bayanlar olmak üzere 4 kategoride 132 sporcunun katılımı ile oynandı. Maçlar sonunda grup birinci ve ikincileri belli oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ödül töreninde, her yaştan sporcuların katılımıyla düzenlenen turnuvanın birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma amaçlı düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaya renk katan bütün sporculara teşekkür eden Ekinci, grup şampiyonlarını tebrik etti.

Konuşmanın ardından, turnuvada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, ŞUSKİ Viranşehir Müdürü Sedat Tataş ve çok sayıda kişi katıldı.

Viranşehir'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Viranşehir'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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