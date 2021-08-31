VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.588,00 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.588,00 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.595,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde, 1.588,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olan VİOP'ta geçen haftanın son işlem günü alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.579,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 1.583,50 puana çıktı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, karışık sinyaller üreten makroekonomik veriler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.590 ve 1.615 seviyelerinin direnç, 1.555 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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