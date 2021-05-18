VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.556 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.556 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.556,25 puanı görmesinin ardından dünkü normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.556 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 1.548,50 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.550,25 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün yurt içinde düşen dolar kurunun etkisiyle pay piyasalarında alıcılı seyrin görüldüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.580 puanın direnç, 1.540 ve 1.525 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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