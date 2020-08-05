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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
05.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:57

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.238,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 1.236,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 1.232,00 puandan tamamlamasının ardından akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini, yurt dışı veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.225 puanın destek 1.270 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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