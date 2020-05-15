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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 artışla 115.700 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
15.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:44

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 artışla 115.700 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.000 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 775 puan üzerinde, 115.700 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 114.925 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD borsalarındaki yükselişi etkisiyle 115.675 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin oynaklığı artırdığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyümesi ve ABD'nin sanayi üretim endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 ve 114.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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