Vintage Bohem Gelinlik Bridley Made'den Sorulur!

İki kadın girişimcinin büyük çabalarıyla ortaya çıkan ve 3 senedir serüvenine devam eden Bridley Made'in, çok beğenilen tasarımlarının nasıl ortaya çıktığını firmanın yöneticileri Burcu Kargöz ve Gökçe Okçuoğlu'ndan dinledik.

Bridley Made firma yöneticisi Burcu Kargöz, "3 sene oldu sektöre kendi markamızla giriş yapalı. Aksesuar ile yola çıktık ve şuan gelinlik ile yola devam ediyoruz. İstanbul-Nişantaşı'nda müşterilerimize hizmet ediyoruz. Gelinlik ve gelinlik aksesuarları tasarlıyoruz. Buketler ve taşlar üzerine tasarımlar yapıyoruz. Nedime ve sağdıçlara özel eşyaları yapıyoruz. Sabahlık ve gelin tacı da ürün gamımız içerisinde bulunan çeşitlerden." dedi.

ZARİF VE NAİFLİK ÖN PLANDA

Burcu Karagöz, "Biz daha çok vintage tarzı gelinlikler tasarlıyoruz. Sahil gelinlerine yönelik tasarımlar ortaya çıkarıyoruz. Kır ve konsolosluk düğünlerine yönelik tasarımlarımız da oluyor.Zarif ve naif olmak isteyen, gelinlik ile değil de kendisi ön planda olmak isteyen gelin adayları için gelinlik ve aksesuar tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TASARIM AŞAMASINDA HER ŞEYE DİKKAT EDİLİYOR

Firma yöneticilerinden Gökçe Okçuoğlu, "Bizim işimizde dünya modasını takip etmek çok önemli trendleri yakalamak ve uygulamak açısından. Onun dışında en önemlisi gelinliği giyecek kişinin vücut tipi, ten rengi, saç rengi aslında bir bütün ve biz bütün bunlara bakarak ortaya bir tasarım çıkarıyoruz." diye konuştu.

"BÜTÜNSEL BİR GELİNLİK TASARIMI ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Gökçe Okçuoğlu, "Seçtiği mekan ve burada kullanacağı diğer renkler de bizim tasarımı ortaya çıkarmamız için önemli unsurlardan. Tüm bu bilgileri gelin adaylarından toplayıp ona göre tasarım yolculuğuna çıkıyoruz ve gelinlik ile aksesuarlarıyla bütün bir ürün ortaya çıkarmaya mücadele ediyoruz." dedi.