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Vinicius Jr.'ın 2018-19 Sezonundan En İyi Görüntüleri

2018 yılında Brezilya'nın Flamengo takımından Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Vinicius Junior, Madrid ekibiyle ilk sezonunda etkileyici performanslar gösterdi. Müthiş bir hız ve top sürme yeteneğine sahip olan Vinicius'un 2018-19 sezonunda göz doldurduğu anları izleyelim.

03.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:21

2018 yılında 'nın Flamengo takımından 'e transfer olan genç yetenek , Madrid ekibiyle ilk sezonunda etkileyici performanslar gösterdi. Müthiş bir hız ve top sürme yeteneğine sahip olan Vinicius'un 2018-19 sezonunda göz doldurduğu anları izleyelim.

Kaynak: Dugout

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