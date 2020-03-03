Vinicius Jr.'ın 2018-19 Sezonundan En İyi Görüntüleri

03.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:21

2018 yılında Brezilya'nın Flamengo takımından Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Vinicius Junior, Madrid ekibiyle ilk sezonunda etkileyici performanslar gösterdi. Müthiş bir hız ve top sürme yeteneğine sahip olan Vinicius'un 2018-19 sezonunda göz doldurduğu anları izleyelim.