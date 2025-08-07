Viking Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Viking Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Viking Başakşehir Konferans Ligi maçı kaç kaç? Viking Başakşehir kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Viking Başakşehir canlı maç anlatımı ve Viking Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Viking Başakşehir kaç kaç? Viking Başakşehir canlı maç anlatımı ve Viking Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Viking Başakşehir maçı 3-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Viking Başakşehir maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Viking Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Viking Başakşehir maçı Stavanger'da, Lyse Arena Stadyumu'nda oynanacak.

