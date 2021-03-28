Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı
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Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı

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Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı

Milyonlarca futbol severin oynamaktan büyük keyif aldığı video oyun Football Manager'i bir oyuncu fazla ciddiye aldı. Oyunda İskoçya Premiership Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jamie Towers, şampiyonluğu camda meşale yakarak kutladı. Çılgın oyuncu yaptığı açıklamada, "Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi" ifadelerini kullandı. Kutlama anını sosyal medyadan paylaşan Towers, binlerce beğeni aldı. Olayın ardından kendine verdiği ceza ise herkesi güldürdü.

Futbol takımlarına teknik direktörlük yapabildiğiniz video oyun Football Manager'da İskoçya'daki Jamie Towers isimli oyuncu takımını şampiyon yapınca kendinden geçti. Camda meşale yakarak zaferi kutlayan çılgın oyuncu mahalleyi ayağa kaldırdı.

"ÇILGINCAYDI"

İskoçya Ligi'nde Hamilton Academical takımıyla Celtic'i 1 puan geride bırakarak şampiyonluğunu ilan eden Jamie Towers, SPORTSbible'a yaptığı açıklamada "Gerçek bir şampiyonluk yarışıydı. Sezonun son haftasıydı ve Celtic, Rangers'a kaybetti. Aberdeen'i yenmek zorundaydım ve sonunda 2-1 kazandık. Çılgıncaydı." dedi.

Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı

"KOMŞULARIM DA EĞLENDİ"

Meşaleyle yaptığı kutlama hakkında da konuşan Towers, "Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi." ifadelerini kullandı. Jamie Towers'ın bu kutlaması, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.

Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı
Jamie Towers meşale yaktığı için kendini cezalandırdı ve maçı tribünden takip etti

(SPORX)

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