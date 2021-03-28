Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı

Milyonlarca futbol severin oynamaktan büyük keyif aldığı video oyun Football Manager'i bir oyuncu fazla ciddiye aldı. Oyunda İskoçya Premiership Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jamie Towers, şampiyonluğu camda meşale yakarak kutladı. Çılgın oyuncu yaptığı açıklamada, "Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi" ifadelerini kullandı. Kutlama anını sosyal medyadan paylaşan Towers, binlerce beğeni aldı. Olayın ardından kendine verdiği ceza ise herkesi güldürdü.