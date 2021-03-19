(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu

19.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05

Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu Avrupa genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz müsabakaların oynanmaya başladığı Mart 2020'den itibaren takımların;

Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu

Avrupa genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz müsabakaların oynanmaya başladığı Mart 2020'den itibaren takımların; YouTube, Twitter ve Instagram takipçi sayıları büyük artış gösterdi

Türkiye genelinde ilk Kovid-19 vakası tespiti ve maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti

Dört büyüklerin YouTube'taki takipçisi sayısı 5 milyona yaklaşırken, salgın döneminde YouTube özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 1 milyonun üzerinde artış yaşandı

Taraftarların buluşup maçları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının da salgın döneminde kapalı kaldığı bu süreçte taraftarlar, yorumlarını Twitter üzerinden aktardı

Barcelona, Avrupa genelinde YouTube'ta 10 milyon barajını aşan ilk ve tek spor kulübü konumunda. Salgın öncesi yaklaşık 9 milyon abonesi olan Barcelona'nın, 1 yıllık süreçte takipçi sayısı 11 milyonu geçti

(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:11:35. #1.14#
title