(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
03.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:54
-Beşiktaş Kulübü için hazırlanan video grafik Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.
-Beşiktaş Kulübü için hazırlanan video grafik Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca