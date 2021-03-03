(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
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(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında

03.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:54

-Beşiktaş Kulübü için hazırlanan video grafik Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

-Beşiktaş Kulübü için hazırlanan video grafik Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
(VİDEO-GRAFİK) Beşiktaş Kulübü 118 yaşında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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