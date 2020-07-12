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Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı

Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a transferinde menajer Uğur Avadan'a 15 milyon TL artı KDV'yi ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.

12.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:51

Başkan Çebi, eski yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzalarının bulunduğu sözleşmeden ihtarname ile haberdar oldu. Geçtiğimiz günlerde Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın çektiği ihtarname, Beşiktaş'ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi.

Siyah-beyazlılar, ihtar sonrası durumla ilgili araştırma yaparken kulübün kayıtlarında menajerlik sözleşmesini bulamadı. Ancak 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden getirilen Hırvat stoper için 8 taksit halinde toplam 1 milyon 640 bin euro + KDV (yaklaşık 15 milyon TL) üzerinden menajer Uğur Avadan'a ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.

VADESİ GEÇMİŞ BEŞ TAKSİT BULUNUYOR

Detaylarının ortaya çıktığı sözleşmede eski yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzası var. Mevcut yönetimin, böyle bir paradan kulübe çekilen ihtarname ile haberi olurken sözleşmede yer alan maddeye göre Domagoj Vida'nın başka bir kulübe transfer olması halinde, menajere kalan taksitlerin ödenmeyeceği belirtiliyor. Şu ana kadar vadesi geçmiş 5 taksit ve toplam 1 milyon 95 bin euro + KDV (yaklaşık 10 milyon TL)'lik borç var. İlk vadenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ihtar çekilmesi ise kulüpte şaşkınlıkla karşılandı.

OYUNCUYA TOPLAM 14.3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 2017-18 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida yarım sezon için 1.5 milyon, diğer iki sezon için de 3'er milyon euro garanti ücret aldı. Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde gelecek sezon ve 2021-22 sezonu için 3.4 milyon eurodan 6.8 milyon euro daha kazanacak. Toplamda oyuncuya ödenecek garanti ücret 14.3 milyon euroyu bulacak. Bonuslar dahil edildiğinde rakam daha da büyüyecek.

(Sabah)

Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Haber Yorumları (1)
YUH: bi tanecik oyuncuya 143 milyon mu. uefa kupası kazandıran imparator hocaya bile 18 milyon verilirken bu ne kupası kazandırmışta bu kadar para verilmiş. yazık bide dilencilik yapıp 3 milyar borç var deyip garibanların kumbarasındaki 1 lirasına göz dikersiniz duygu sömürüsü yapıp yuhhhhhh
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