Victor Moses, Inter ile el sıkıştı
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter ile anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Moses'ın transferinin 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Victor Moses, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oluyor. Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana istenen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
MOSES LONDRA'YA GİTTİ
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, bugün yaptığı açıklamada, Moses'ın Londra'ya geldiğini ve kısa süre içerisinde de başka bir takıma transfer olacağını söyledi. Tüm bu yaşananların ardından Inter'in, Moses transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.
Haber Videosu: Victor Moses, Inter ile el sıkıştı
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Bir iyi 3 kötü, FB nin oyun yapısı bu tip oyuculara göre değil, araya atacak orta saha yok, alıp verebileceği hiç yok dolayısıyla FB nin açıkları kendi pozisyonunu yaratacak tipte olmalı, kısa mesafede çalım atabilecek oyuncu gerek.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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arda el öptü hala beklii bu el sıkışmış bakalım kim önce transfer olacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır