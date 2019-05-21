Victor Moses, Fenerbahçe'de Kalacak mı? Açıklama Geldi
Fenerbahçe'nin deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçın tek golünü atan Moses maçın ardından transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan tek golü atan Victor Moses, maç sonrasında geleceğine de değindi.
"ŞU AN KEYİF ALIYORUM"
Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı sorulan Moses, "Şunu açık söylemek lazım, ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama ben buraya gelirken oynamaya, keyif almaya geldim. Şu anda keyif alıyorum, hocam da bana güveniyor" diye cevap verdi.
Maçı yorumlayan Nijeryalı oyuncu, "Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Son derece iyi karakter gösterdik. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum, burada keyif almak istiyorum. Son maç kaldı, onu da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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BENCE MOSES FAYDALI OLUR.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Gs liyim şunu sölim, fener harun,eljif, valbuena, ekici, skrtel dışında tüm takımı komple şutlamalı Ersun da dahil üç tecrübeli, 4-5 te yetenekli genç alıpta kullanabilirse seneye başarı olur, oda bi ihtimal(takım oturursa) yoksa bu kafayla 5 yıl daha şampiyonluk göremez en az! Fenerin haline gerçekten üzülüyorum rakip olarak, Avrupa da esamemiz okunmaz oldu artık :((Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Valla ben hiç almıyorum aga, sen keyif alacan diye ben kansermi olayım, seni bulup buluşturanları sevmek gerekiyor, bi geldin pir geldin takımı kümede bıraktın, keyifli olursun tabiikide ama ben senin oynadığın oyundan keyif alamıyorum, göz doktorumda gözümde sorun yok dedi ama ya ben yanlış görüyorum yada sana FB yi yanlış anlatmışlar, bu takımın oyuncusu ancak FB şampiyon olunca keyif alacak aga, top yekün GFB hariç taraftarı hasta ettiniz bi sen bide GFB keyif alıyor, baksana her hafta full stat.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kendine oynuor, show pesinde. . bundan bi halt olmazCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇEYİ BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE 3-4 HAFTA MAÇ KAZANILDI DİYE BAZI KAZMALARIN TAKIMDA KALMASI OLACAKTIR .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır