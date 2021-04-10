VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!
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VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!

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VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi 1907 Fenerbahçe Espor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi finallerinde, final biletinin sahibi 1907 Fenerbahçe Espor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali'nin ilk ismi oynanan yarı final serisinin ardından 3-2'lik skor ile 1907 Fenerbahçe Espor oluyor. 1907 Fenerbahçe Espor bu sene inandıkları kadro ile resmen destan yazıyor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisini 3-2'lık skor ile kazanarak adını final serisine yazdırdı. Başarılı takım yarın oynanacak fastPay Wildcats – Galatasaray Espor maçının kazananı ile finalde mücadele edecek. Yarınki maçın ardından final serisinde bir derbi mücadelesi izleyecek miyiz hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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