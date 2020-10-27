Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

27.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:50
Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecekler.

Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Eddie Newton İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 15:52:08. #1.15#
title