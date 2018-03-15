Vergi Dairesi Başkanlığından Tümsiad'a Ziyaret

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesini ziyaret etti.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup Müdürleri Eyüp Yılmaz ve Kerim Aslan ile birlikte TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan'ı makamında ziyaret etti.

Verginin ülkenin temel kaynağı olduğunu söyleyen Musa Kazım Ünver, Vergi Haftası nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berdan Aktan, TÜMSİAD çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aktan, "Her alanda güçlü bir Türkiye için verginin tam ve eksiksiz, zamanında ödenmesinin ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Çocuk yaştan itibaren vergi bilinciyle yetiştirildik ve ticaretimizde de buna özen gösteriyoruz. Oluşacak her vergi kaybı ülkenin yarınlarından çalınan bir değerdir" dedi. - KONYA