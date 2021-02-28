Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için son gün 1 Mart! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
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Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için son gün 1 Mart! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

28.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:51
Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için son gün 1 Mart! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Vergi ve borç yapılandırmada borç taksit ödemelerinin ilkinde son gün 1 Mart pazartesi. Yoğunluğun engellenmesi için bu hafta sonu tüm vergi daireleri açık. Borç belgelerini yanında bulunduran ve güzergahı uygun vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulurken, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

7256 sayılı kanun kapsamında vergi borçları ve borçların yapılandırmasına yönelik yapılandırmada başvurular 1 Şubat'a kadar yapıldı. İlk taksit ödemeleri için 1 Mart Pazartesi son tarih olarak belirlenmişti. Yoğunluğun yaşanması engellensin diye İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 81 il valiliğine genelge gönderilmişti.

VERGİ DAİRELERİ BU HAFTA SONU AÇIK

Vergi borcu ödemesi, yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacağı duyurulmuştu.

Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için son gün! Vatandaşlar vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜZERGAHLA SINIRLI

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek, yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf durumda.

SON GÜNE BIRAKANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Vatandaşlar saat 07.30 gibi vergi dairesi önünde sıraya girdi. Vergi borçlarını ödemek isteyenler ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu. Uzun kuyruklar meydana geldi.

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