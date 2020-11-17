Vergi affı 2020 çıktı mı? Vergi affı yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim borcu yapılandırması yürürlüğe girdi. Yayımlanan karar kapsamında vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Vatandaşlar borçlarını 18 taksitle ödeyebilecek.

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

HANGİ BORÇLARA AF ÇIKTI?

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

VERGİ YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.