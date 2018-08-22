Venezuela Yeni Para Birimiyle Hayat Felce Uğradı

Venezuela'da dün yeni para birimi 'Egemen Bolivar'ın tedavüle girmesiyle hayat felce uğradı.

Venezuela hükümetinin hiper enflasyonla mücadele kapsamında tedavüle giren para birimi Egemen Bolivar nedeniyle hayat felce uğradı. Başkent Karakas caddeleri normal bir iş gününe kıyasla bomboş kaldı. Binlerce işletme yeni para birimine uyum sağlamak için kapandı ve birçok çalışan işe gitmedi. Venezuela muhalefeti grev çağrısında bulundu ancak birçok vatandaş yeni para biriminin tedavüle girmesi yüzünden endişeli ve çoğu evlerinde oturuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkenin kötüye giden ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla uyguladığı ekonomik reform programı kapsamında dün yeni para birimini yürürlüğe sokmuştu. Maduro yeni para biriminin ismini 'Güçlü Bolivar'dan 'Egemen Bolivar'a değiştirmişti.

Maduro, dün resmi Facebook sayfası aracılığıyla gerçekleştirdiği canlı yayında, 'Egemen Bolivar' adı verilen yeni para biriminin yüzde yüz başarıyla tedavüle sokulduğundan emin olduğunu ifade etmiş, "Para sistemimiz kahramanlar gibi" diyerek, yeni banknotların büyük değişim için sıçrama noktası olacağını dile getirmişti.

Yeni tedavüle sokulan para birimi Bolivar'ın en yüksek değere sahip banknotu 500 Bolivar oldu. Önceki paradan 6 sıfır atılmasıyla tedavüle sokulan yeni banknotlarda 500 Bolivar, 50 milyona eş değer oldu. - KARAKAS