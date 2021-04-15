Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur

Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'a lig yönetimi, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olduğunu gerekçe göstererek izin vermemişti. Bin Salman bu konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mesaj göndererek, takımı almasına izin verilmediği takdirde iki ülke arasında ilişkilerin bozulabileceği mesajını verdi.