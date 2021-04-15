Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur
Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'a lig yönetimi, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olduğunu gerekçe göstererek izin vermemişti. Bin Salman bu konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mesaj göndererek, takımı almasına izin verilmediği takdirde iki ülke arasında ilişkilerin bozulabileceği mesajını verdi.
Newcastle United'ı satın alma planları Premier Lig yönetimi tarafından suya düşürülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mesaj gönderdiği ve takım almasına engel olunmaya devam edildiği takdirde iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulabileceği yönünde uyardığı ortaya çıktı.
YARDIMCILARINDAN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ
Premier Lig yönetimi, Newcastle kulübünün satın alma işleminin devlet destekli olması nedeniyle reddetmişti. Veliaht prens bu kararı yanlış buldu ve tepki gösterdi. Bin Salman, Johnson'a, "İngiltere Premier Lig'in kararını gözden geçirmesini ve düzeltilmesini bekliyoruz" mesajını yolladı. Boris Johnson, yardımcılarından Lord Eddie Lister'ın Suudileri ve haziranda iptal olan kulüp satın alma işlemini araştırmasını istedi.