Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur

Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur
Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'a lig yönetimi, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olduğunu gerekçe göstererek izin vermemişti. Bin Salman bu konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mesaj göndererek, takımı almasına izin verilmediği takdirde iki ülke arasında ilişkilerin bozulabileceği mesajını verdi.

Newcastle United'ı satın alma planları Premier Lig yönetimi tarafından suya düşürülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mesaj gönderdiği ve takım almasına engel olunmaya devam edildiği takdirde iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulabileceği yönünde uyardığı ortaya çıktı.

YARDIMCILARINDAN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Premier Lig yönetimi, Newcastle kulübünün satın alma işleminin devlet destekli olması nedeniyle reddetmişti. Veliaht prens bu kararı yanlış buldu ve tepki gösterdi. Bin Salman, Johnson'a, "İngiltere Premier Lig'in kararını gözden geçirmesini ve düzeltilmesini bekliyoruz" mesajını yolladı. Boris Johnson, yardımcılarından Lord Eddie Lister'ın Suudileri ve haziranda iptal olan kulüp satın alma işlemini araştırmasını istedi.

Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:40:57. #1.16#

title