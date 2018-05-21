Vefat Eden Emeklinin İkramiyesini, Eşi ve Çocukları Alabilecek

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alacak. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanacak. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında yararlanacak. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılacak. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olacak. Bu eş yılda 2 kez 750 lira bayram ikramiyesi alacak. Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 lira, çocuklarınki ise 250'şer lira olacak.

ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK?

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.