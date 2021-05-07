Vefa Küçük'ten 'G.Saray'daki gibi seçim iptal olur mu?' sorusuna net yanıt: Bizde iptal olmaz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e yöneltilen 'Galatasaray'daki gibi Fenerbahçe'de de seçim iptal olur mu?' sorusuna net yanıt geldi: Bizde seçim iptal olmaz. Tüm koşulları uygulayarak kurallardan taviz vermeyim seçimi yapacağız. Bir önceki seçimde olduğu gibi yine stadımızda gerçekleştireceğiz.