Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın forvet oyuncusu Vedat Muriç transferi için karşı karşıya gelmişti. Ancak Vedat Muriç, Fenerbahçe'yi seçti.

Golcü oyuncunun menajeri Haluk Canatar, transferin son detaylarını görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muruqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.