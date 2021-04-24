VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı
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VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Yaklaşık 391 kişinin Thodex'te 2 milyar dolar dolandırılmasının ardından başka bir skandal daha patladı. Faaliyetlerini durdurduğunu açıkladıktan sonra MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan VeBitcoin'in kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı.

391 bin kişinin kripto para borsası Thodex'te dolandırılmasından yeni bir gelişme yaşandı. Başka bir Türk kripto para platformu olan VeBitcoin de faaliyetlerine ara verdiğini açıklamış bunun ardından MASAK, VeBitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydurduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türk kripto para borsası VeBitcoin'in kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisinin olduğu ortaya çıktı.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin'in kurucusunun İlker Baş olduğu, 50 bin lira sermaye ile kurularak 2020 yılında sermaye artırımına gittiği öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan şirketin Muğla'daki iş yerinde ise gece saatlerinde asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin içeride arama gerçekleştireceği öğrenildi. Şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker Baş'a ulaşılamadığı öğrenildi.

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VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı
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Servet Uzun
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