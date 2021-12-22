Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur (Dk. 74 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 82 Salibur), Bertolacci (Dk. 46 Luckassen), Karamoh (Dk. 46 Balkovec), Pesic (Dk. 61 Jimmy Durmaz)

Fenerbahçe : Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 78 Zajc), Mert Hakan Yandaş, Pelkas (Dk. 63 Serdar Dursun), Mesut Özil, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Rossi), Valencia

Goller: Dk. 31 Pesic (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mesut Özil (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 37 Burak Bekaroğlu, Dk. 38 Caner Erkin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 67 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı, 1-1 berabere bitti.

56. dakikada Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top sağ direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88. dakikada ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda, bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

Maç 1-1 sona erdi.