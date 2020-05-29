Vatandaşlar 600 yıllık Ulu Cami'nin avlusunda saf tuttu
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Vatandaşlar 600 yıllık Ulu Cami'nin avlusunda saf tuttu

BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere ara verilen camilerde, uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Vatandaşlar 600 yıllık Ulu Cami'nin avlusunda saf tuttu
29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:59

BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere ara verilen camilerde, uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı. 600 yıllık Ulu Cami başta olmak üzere kentin birçok noktasında cemaat birlikte saf tuttu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü cuma namazıyla birlikte yeniden açıldı. Bursa'da da vatandaşlar, cuma namazı için camilere gitti. Camilerin avlularında kılınan namaza vatandaşlar mask takıp kendi seccadeleriyle geldi. Olmayanlara ise maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Hava muhalefetinin olduğu bazı bölgelerde ise vatandaşlar kademeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak camilere alındı.

ULU CAMİ'NİN AVLUSUNDA KILINDI600 yıllık Ulu Cami'deki cuma namazına yoğun katılım oldu. Caminin avlusunda kılınan namazı İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Cuma namazı kılınırken sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Ulu Cami'deki Cuma namazı havadan da görüntülendi.İNEGÖL'DE VATANDAŞLAR İÇERİYE ALINDIİnegöl ilçesinde de hava muhalefetine karşı önlemler alındı. Hava sıcaklığı düşünce vatandaşlar, yağış ihtimali nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak kademeli bir şekilde içeriye alındı.DENİZ KENARINDA KILDILARGemlik ilçesinde ise vatandaşlar, cami avlularının yanı sıra izin verilen noktalarda cuma namazını kıldı. Sahil bandında yer alan Gemlik Kulüpler Birliği Otoparkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı. Ayrıca vatandaşlara dezenfektan da verildi.

Kentin pek çok noktasında camilerin yanı sıra yakınlardaki park ve bahçelerde de cuma namazı kılındı. Orhangazi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, camilerin ibadete yeniden açılmasından dolayı kurban kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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