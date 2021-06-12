Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler
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Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Üsküdar'ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahtaki Nato Yolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat ilçe halkını sevince boğdu! Yol üstünde tam 8 kez makam aracını durdurdular

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİLER

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti. Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat ilçe halkını sevince boğdu! Yol üstünde tam 8 kez makam aracını durdurdular

CAMİ AÇILIŞINDA TALİMATI VERDİ

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım" demişti.

Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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