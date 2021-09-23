Vatandaş kredilerini ödeyemiyor! Yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 arttı - Haberler Ekonomi
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Vatandaş kredilerini ödeyemiyor! Yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 arttı

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Vatandaş ekonomik şartlardan ötürü çektiği kredi borçlarını ödeyemiyor. 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı. Temmuz sonu itibarıyla toplamda 3 milyon 644 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı. Kredilerin yasal takibe düşme sürelerinin uzatılmasına ve pandemi döneminde getirilen yapılandırma imkanlarına rağmen, borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısındaki artış dikkat çekti.

Buna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 741 bin kişiye yükseldi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 267 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 143 artışla 597 bin kişiye yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, sadece temmuz ayında bireysel kredisi veya bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115 artışla 179 bin 537'ye yükseldi. Bireysel kredi borcunu ödemediği için 2020 yılı Temmuz ayında 51 bin 172 kişi yasal takibe düşerken, bu sayısı 2021 yılı Temmuz ayında neredeyse üçe katlanarak 141 bin 999 oldu. Bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için yasak takibe düşen kişi sayısı ise bu dönemde yüzde 18 artışla 50 bin 615'e yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takibe intikal etmiş ve yasal takibi devam etmekte olan kişi sayısı Temmuz 2021'de 3 milyon 644 bin 615 olarak açıklandı. Bu sayı geçen sene temmuzda 3 milyon 471 bin 642 idi. Bireysel kredi borcunu ödemediği için yasal takibe intikal etmiş ve yasal takibi devam etmekte olan tekil kişi sayısı 2 milyon 526 bin 869 olurken, bu sayı bireysel kredi kartı borcunda 2 milyon 521 bin 543 olarak açıklandı.

TBBB verilerine göre, Ocak 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayan bir buçuk yılda kullandırılan 620 milyar liralık tüketici kredisinin yüzde 32'si geliri 3 bin TL'nin altında olan 7 milyon 714 bin 541 kişi tarafından kullanıldı. Söz konusu süreçte geliri bin TL'nin altında 4 milyon 998 bin 185 milyon kişi 142.1 milyar TL tutarında tüketici kredilerine borçlandı.

Vatandaş kredilerini ödeyemiyor! Yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 arttı
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Haber: Vatandaş kredilerini ödeyemiyor! Yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 arttı - Haberler Ekonomi
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