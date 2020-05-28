Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Vatandaş, karantina dönemini kapsayan 6 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında parasını altına yatırdı. Bu dönemde altın mevduatları yüzde 15 yükselerek 48,3 ton arttı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada altına talep ve altın fiyatları artarken, Türkiye'de de vatandaşlar tasarruflarını altında değerlendirmeyi tercih etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 6 Mart 2020 tarihinde 16 milyar 920 milyon dolar seviyesinde olan vatandaşların (gerçek kişiler) altın mevduat ve fonları, 15 Mayıs 2020 tarihinde 20 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Dolar cinsinden yaklaşık iki aydaki artış oranı yüzde 20 oldu. Yine TCMB verilerine göre dolar kuru bu dönemde 6,08'den 6,95'e yükselmesinin de etkisiyle, vatandaşın altın mevduat ve fonlarının bu dönemde TL karşılığındaki artış ise yüzde 37 oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, bu dönemde altın mevduat ve fonlarında artış yüzde 15 oldu. Miktar olarak artış 48,3 ton oldu.

MERKEZ VE HAZİNE DE HÜCUM ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk kez Ekim 2017 tarihinde 187 kilo altın karşılığı altın tahvili ve 171 kilo altına dayalı kira sertifikası ihraç eden Hazine, 2017'de 2,5 ton, 2018'de 4,2 ton, 2019'da 82,3 ton, 2020'nin Ocak-Mayıs döneminde ise 82,9 ton altın cinsinden borçlanmaya gitti.

TÜRKİYE ALTIN ALIMINDA DÜNYADA BİRİNCİ

Dünyada altın rezervi artışında 159 tonla 2019'da birinci olan TCMB, 2020'nin Ocak-Mayıs döneminde de 99,7 tonluk altın alımıyla dünya birinciliğini sürdürdü. TCMB, 2018'de 51,4, 2017'de 85,9 tonluk alım yapmıştı.