Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçildi
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Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçildi

Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Vailije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en yararlı oyuncusu olarak seçildi.

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Vailije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en yararlı oyuncusu olarak seçildi.

THY Euroleague'de normal sezonun MVP'si belirlendi. Euroleague'den yapılan açıklamada Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, normal sezonun en faydalı oyuncusu seçildi. Lacivert-beyazlı basketbolcu bu sezon THY Euroleague'de 38 müsabakada görev alırken, 16.3 sayı, 2.3 ribaund ve 4.8'lik asist ortalamasıyla katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun MVP'si seçildi - Haberler Spor
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