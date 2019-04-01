Varane, Real Madrid'den Ayrılmak İstiyor

İspanyol basınından Real Madrid'in 25 yaşındaki Fransız stoperi Raphael Varane hakkında gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan "laSexta" adlı TV kanalında yayınlanan bir programda başarılı savunmacının 8 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

SERBEST KALMA BEDELİ 200 MİLYON EURO

Programa katılan gazeteci Jose Luis Sanchez, Varane'ın kulüp yönetimine ayrılık talebini ilettiğini söyledi. Bununla birlikte teknik direktör Zinedine Zidane'in serbest kalma bedeli 200 milyon euro olan yıldız ismi ikna etmek için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

(Fanatik)