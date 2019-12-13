"VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon"

13.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:02

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, VAR sistemi ile ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilere karşılık, "beIN SPORTS'un VAR hakemlerinin kararları üzerinde herhangi bir etkisi veya kontrolü söz konusu değildir. Bu tür bir müdahale teknik olarak da mümkün değildir" dedi.