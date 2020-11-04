VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikada ilginç bir olay yaşandı. VAR incelemesi esnasında monitörü izleyen Luis Suarez, hakem Benoit Bastien'e yakalandı, sarı kart gördü.