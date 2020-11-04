VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü
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VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü

04.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:12
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikada ilginç bir olay yaşandı. VAR incelemesi esnasında monitörü izleyen Luis Suarez, hakem Benoit Bastien'e yakalandı, sarı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Lokomotiv Stadı'nda oynanan 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico'nun golü 18. dakikada Jose Gimenez'den geldi. Lokomotiv'in sayısını ise 25. dakikada penaltıdan Miranchuk kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 puana yükselen Atletico Madrid 2. sırada, 2 puanlı Lokomotiv Moskova ise 3. sırada yer aldı.

SUAREZ HAKEME FENA YAKALANDI

Maça damga vuran isim ise Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Luiz Suarez oldu.

Uruguaylı yıldız, 24. dakikada VAR incelemesine giden hakem Benoit Bastien'in arkasından gizlice pozisyonu izledi. Fransız hakeme yakalanan 33 yaşındaki santrfor, sarı kart ile cezalandırıldı.

VAR incelemesi esnasında monitörü izleyen Suarez'in hakeme yakalanması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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