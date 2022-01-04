Vanspor Uğur Can ile anlaştı
Vanspor Futbol Kulübü, Soma Spor'da oynayan Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
SOMA, MANİSA (İHA) - Vanspor Futbol Kulübü, Soma Spor'da oynayan Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Soma Spor'da oynayan Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Vanspor'umuzda önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuz camiamıza hayırlı olsun" denildi. - VAN
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet