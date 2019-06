Van OSB'de yatırımlara hazır

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 4'üncü ve 5'inci etaplarında üretimin başlaması ile birlikte en az 15 bin kişinin istihdamının sağlanacağını belirtti.

Yönetime geldikleri günden itibaren tek hedeflerinin organize sanayi bölgesini büyütmek, ilin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aslan, "Temel hedefimiz, ülkemizin ve ilimizin ekonomisini büyütmek ve güçlendirmektir. Bu çalışmalar ışığında Van Organize Sanayi Bölgemizin üç etabının daha faal bir şekilde ve tam kapasite ile çalışabilmeleri için alt yapı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında yollarımız güzelleştirerek, sanayicilerimizin lojistiklerini sağladık. Yine sanayicilerimizin parasal işlemlerini daha rahat yapabilmeleri adına OSB içerisinde bir PTT şubesini devreye soktuk. Şu an bu şubemiz tüm sanayicilerimizin hizmetindedir. Bunun akabinde VASKİ ile görüşerek su problemimizi çözdük ve şu anda hiçbir problem yaşamıyoruz. Ayrıca yine sanayi bölgemizin ve sanayicilerin temel ihtiyacı olan kalifiyeli eleman sıkıntılarını çözmek ve OSB'nin yükünü hafifletmek için bir kolej inşa ettik. Böylece ilimizin, bölgemizin ve sanayimizin eleman ihtiyacını giderecek bir ortam oluşturduk. Şu an kolejimizde eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu kolej hem kalifiyeli eleman sorununu çözerken hem de ayrıca OSB'ye de ciddi bir gelir oldu. Hedefimiz budur. Bizim kimseyle bir problemimiz yok. Tüm kurumlarla da iyi bir diyalog içerisindeyiz" dedi.

"Dört firmayla sözleşme imzaladık"

OSB'de 4'üncü etabın alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini dile getiren Aslan, "Dördüncü etabımızın ihalesi yapıldı. Geçen sene alt yapısının yüzde 95'i tamamlandı. Bizlerde bu kapsamda 60 hektar üzerinde kurulan 4'üncü etabımızın; 23 sanayi parsellerinden oluştuğunu ve bu sanayi parsellerin büyüklüğünün gelecek olan yatırımın kapasitesine göre arsa tahsisinin yapılacağını duyurmuştuk. Bu duyuruların ardından daha önce yer tahsisini talep eden firmalarla görüştük. Bu firmaların içerisinde ilin ekonomisine katkı sunabilecek üretimine ve istihdamına destek olabilecek firmalar üzerine yoğunlaştık ve oluşturduğumuz komisyon ile bu talepleri değerlendirdik. Ocak ayının sonunda yaptığımız İlk müteşebbis heyet toplantımızda 11 firmamıza yer tahsisinde bulunduk. Bu firmaların tahsisi yapıldıktan sonra firmalarımızla birebir diyaloğa geçtik ve bunların içerisinde üç firmamızla sözleşme yaptık. Birkaç firmamız ekonomik sıkıntılardan dolayı vazgeçerken birkaç firmamızdan da haber bekliyoruz. Yine Nisan ayında yaptığımız ikinci müteşebbis toplantımızda ise biri İran olmak üzer 6 firmaya yer tahsisinde bulunduk. Bunlarla da birebir görüşmelerimizi gerçekleştirdik, bildirimlerimizi yaptık. Şimdiye kadar bir firma ile sözleşme imzaladık. Böylece şu ana kadar 4 firmayla sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

"Van OSB kimsenin tekelinde değildir"

OSB'nin kimsenin tekelinde olmadığına vurgu yapan Aslan, "Bu yerler ne bizim ne yönetimin ne de herhangi bir kişinin değil. Burası hiçbirimizin tekelinde de değil. Devletimiz bu yerlerin alt yapılarını yapmış, bizler de sadece emanet olarak bakıyoruz. Van'a, bölgeye, ülkeye katkı sunacak, işsizliği azaltacak insanlara bu yerleri veriyoruz. Bu güne kadar herhangi bir bürokrasiden veya siyasetçilerden bize herhangi bir telkin de gelmedi ve alınması konusunda da asla ilkelerimizden şaşmadık. Allah'ın izniyle gücüm yettiği kadar kimsenin hakkını kimseye yedirmem" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinin 3 etabında 136 tane sanayi parseli, iki tane de eğitim alanının olduğunu dile getiren Aslan, bu parseller üzerinde 112 firmanın üretim yaptığını, 10 firmanın ekonomik şartlardan dolayı kapalı olduğunu ve 5 firmanın ise ruhsat aşamasında olduğunu söyledi.

Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 500 ile 5 bin arasında istihdam sağladıklarını belirten Aslan, "İnşallah 4'üncü etabında tamamlanması, üretimin bitmesi ile beraber daha çok istihdam sağlayacağız. 5 etabımız da çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanımız 4 etabımızdan daha büyük. Bu alanın yüz hektarlık bir bölümünü tekstil alanı ilan ettik. Şu an proje aşamaları devam ediyor. Tekstil alanında 50-60 tane tekstil fabrikasının tamamlanmasıyla birlikte artık OSB'de artık 3 bin, 5 bin değil; 15 bin, 20 bin istihdamlardan bahsedeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin en iyi destek alan sanayi bölgesiyiz"

Yatırımcılara çağrısını yineleyen Başkan Aslan, "Yurt içi ve yurt dışındaki bütün işadamlarına çağrı yapıyoruz. Biz burada OSB olarak, valilik, belediye ve kurumlar olarak yekpare bir şekilde firmalara gereken desteği sunacağız. İlimize gelecek olan her yatırımcı, bütün kurumlardan ilgi ve destek görecektir. Bizler de mesai mefhumu gözetmeksizin elimizden gelen her desteği sunacağız. TRB2 olmamız hasebiyle şu an ülkenin en iyi destek alan sanayi bölgesiyiz. Dolayısıyla firmalarımız gelip burada rahatlıkla yatırım yapabilirler" ifadelerine yer verdi. - VAN

