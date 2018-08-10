Van'da "Urartu Gelişim Koridoru Projesi" Toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından başlatılan 'Urartu Gelişim Koridoru Projesi'nin toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Cevdet Başer, Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, 'Urartu Gelişim Koridoru Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Projenin paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak DAP İdaremizin desteklediği ve sürdürülebilirliği anlamında DAKA'nın içinde bulunduğu Urartu Menua Yoluyla ilgili teknik bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Projenin yapılabilirliği ve uygulanabilirliği ile ilgili teknik heyetlerimizin bir araya geldiği bu toplantıda projemizin teknik boyutları ve ihale süreci ile ilgili detayları konuşacağız. Projenin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Projede epey yol kat ettiklerini anlatan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, koridor boyunca yapılacak imalatların netleştirilmesi noktasına gelindiğini ifade etti. Projenin Van'ın turizmi için önemli olduğunu anlatan Demir, "Tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmak ve bununla beraber Van ilinde bir marka oluşturma noktasında projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili belirli bazı adımlar atıldı. Projenin taslağı ve diğer aşamaları hazır. Bunun için beklentilerin de üzerinde bir maliyet çıktı. 2019 yılı içerisinde idare olarak katkı vererek bir an evvel 'Urartu Gelişim Koridoru' projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunu en geç 2019 yılında bitirmiş olacağız. Van için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda, ayrıca DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ve DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay da projenin teknik detayları ile ilgili birer konuşma yaptı.

Öte yandan katılımcılar, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Peynirciler Çarşını ziyaret ederek incelmelerde bulunacak. - VAN