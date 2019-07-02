Vali Ünlü, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Özlem Yıldız'ı kabul etti.

Başkent Varşova'da gerçekleştirilen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kadınlar 57 kilo finalinde Rumen Florentina Ivanescu'yu ipponla yenerek altın madalya kazanan Özlem Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, antrenör Kürşat Garipoğlu ve ailesiyle Vali Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ünlü, Özlem Yıldız'ı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Vali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcunun madalyalarıyla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Başarılı müsabakalarından dolayı Özlem Yıldız'ı tebrik eden Ünlü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözündeki gibi Özlem kızımız da zeki, çevik ve ahlaklı. Kendisinin bu başarısının bütün sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve ilerleyen süreçte çeşitli branşlarda daha fazla şampiyona sahip olan bir şehir olmamızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA